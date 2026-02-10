Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, bugün Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahiline girdi.



Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede izinsiz şekilde inşa edilen derme çatma yapıların tahliyesi ve yıkımına başlandı. Aynı zamanda denize izinsiz şekilde atılan tonozlar da kaldırılıyor. Ekiplerin, Mahfel Kafe’ye kadar olan kısımda tüm izinsiz yapıları kaldıracağı belirtildi.