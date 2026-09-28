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Kaynak: AA

BB Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve EurILCA'nın katkılarıyla düzenlendi.

Avrupa Kupası yarışlarında 14 farklı ülkeden gelen toplam 134 sporcu mücadele etti.

ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Törene, BB Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, yönetim kurulu üyeleri, hakemler, sporcular ve antrenörler katıldı.

Organizasyon, Bodrum'da 9-16 Ekim'de gerçekleştirilecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık niteliği taşıyor. Yarışlar aynı zamanda, 2027 Dünya Yelken Şampiyonası'nda ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği milli takım sıralama puanına da katkı sağladı.

Kategorilerinde genel klasmanda ilk üç sırada yer alan sporcular şunlar:

ILCA 4 ERKEKLER

1- Ahmet Efe Çanakçı (BB Bodrumspor Yelken Şubesi)

2- Tuna Kaya (Tekirdağ Yelken Kulübü)

3-Demir Saygın (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

ILCA 4 KADINLAR

1- Ada Canuysal (Yalıkavak Yelken Kulübü)

2- Ela Vural (Era Bodrum Yelken Kulübü)

3- Elya Sakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

ILCA 6 ERKEKLER

1- Tayfun Türk (BB Bodrumspor Yelken Şubesi)

2- Faruk Timur Goca (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

3- Asilkan Öğüt (Galatasaray Spor Kulübü)

ILCA 6 KADINLAR

1- Ecem Güzel (Galatasaray Spor Kulübü)

2- Tatiana Drozdovskaya (Belarus)

3- Derin Bartan (Yalıkavak Yelken Kulübü)

ILCA 7

1- Yiğit Yalçın Çıtak (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)

2- Umut Eyriparmak (Galatasaray Spor Kulübü)

3- Kutsal Güneş Kurnaz (Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü)