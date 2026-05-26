Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi Aydın Sokak üzerinde bulunan bir arazide yerleşik bir konteyner evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle başlayan alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye erleri ile mahalle sakinlerinin el birliğiyle yürüttüğü yoğun müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma işlemlerine geçildi.

ŞANS ESERİ EVDE DEĞİLLERDİ

Kül olan ve kullanılamaz duruma gelen konteyner evde yaşlı bir çiftin ikamet ettiği öğrenildi. Yangının çıktığı esnada çiftin konteynerde bulunmaması, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmasını engelledi.

Yangın sonrasında konteyner ev ve içerisindeki tüm ev eşyaları tamamen yanarak yok oldu. Alevlerin araziye yayılması sonucunda bölgedeki bir zeytin ağacı bütünüyle yanarken, iki zeytin ağacı ise kısmen zarar gördü.