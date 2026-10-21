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Kaynak: DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 87 yaşındaki Mehmet Ertok, evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre bahçede temizlik ateşi yakan Ertok'un kullandığı baston kırıldı. Dengesini kaybeden Ertok, yaktığı ateşin içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ertok'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.