Muğla'nın Bodrum ilçesinde 87 yaşındaki Mehmet Ertok, evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

Bodrum'da yaktığı ateşe düşen 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Resim : 1

Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre bahçede temizlik ateşi yakan Ertok'un kullandığı baston kırıldı. Dengesini kaybeden Ertok, yaktığı ateşin içine düştü.

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldüZonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldüGündem

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ertok'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.