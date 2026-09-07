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Kaynak: İHA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Peksimet Mahallesi’nde K.K.’nin (30) kiraladığı ikamete operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında evde bulunan K.K. ile arkadaşları S.G.K. (20) ve eski avukat T.S. (40) gözaltına alındı.

EVDEN UYUŞTURUCU MADDELER ÇIKTI

Adreste jandarma ekiplerince yapılan aramada bir miktar skank, metamfetamin, bonzai, kokain, kenevir tohumu ve aseton ele geçirildi.

Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan idrar testleri pozitif çıkan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.