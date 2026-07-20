Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun bir katılımla kapılarını açtı. Serginin açılış davetinde, Türk resminin usta ismi Yalçın Gökçebağ ile serginin küratörlüğünü üstlenen sanat yazarı İbrahim Karaoğlu, konuklarla bir araya gelerek keyifli bir sanat sohbeti gerçekleştirdi.
Bodrum’da usta fırçanın 60 yıllık izleri: Yalçın Gökçebağ sergisi açıldı
Türk resim sanatının yaşayan çınarlarından Yalçın Gökçebağ’ın, sanat hayatındaki altmış yıllık birikimini ve üretim serüvenini gözler önüne seren "Ömrüm Sanatım" adlı retrospektif seçki sergisi, Bodrum’da sanatseverlerle buluştu.Kaynak: İHA
Açılış seremonisinin ardından salonları dolduran davetliler, usta ressamın farklı dönemlerine ışık tutan retrospektif seçkiyi büyük bir ilgiyle inceleyerek eserlerin sanatsal hikayeleri hakkında bilgi edindi.
60 YILLIK BİRİKİM AĞUSTOS SONUNA KADAR GÖRÜLEBİLİR
1944 yılında Denizli’nin Çal ilçesinde dünyaya gelen ve çağdaş Türk resim sanatının en özgün temsilcileri arasında kabul edilen Yalçın Gökçebağ, bugüne kadar hem yurt içinde hem de uluslararası arenalarda sayısız kişisel ve karma sergiye imza attı.
Kendine has üslubuyla ürettiği eserleri pek çok önemli kamu ve özel sanat koleksiyonunda yer alan sanatçının bu özel seçkisi, bölgedeki kültürel hayata önemli bir ivme kazandırdı.
Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı "Ömrüm Sanatım" sergisi, 31 Ağustos tarihine kadar tüm sanat tutkunlarının ziyaretine açık kalacak.