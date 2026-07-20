Bodrum’da usta fırçanın 60 yıllık izleri: Yalçın Gökçebağ sergisi açıldı

60 YILLIK BİRİKİM AĞUSTOS SONUNA KADAR GÖRÜLEBİLİR

1944 yılında Denizli’nin Çal ilçesinde dünyaya gelen ve çağdaş Türk resim sanatının en özgün temsilcileri arasında kabul edilen Yalçın Gökçebağ, bugüne kadar hem yurt içinde hem de uluslararası arenalarda sayısız kişisel ve karma sergiye imza attı.