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Kaynak: AA

Kissebükü Koyu'nda demirleyen "Nemesis" adlı gulette bulunan 44 yaşındaki İ.K, sabah saatlerinde aniden fenalaştı. Tekne kaptanının yaptığı acil yardım ihbarının ardından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği bünyesindeki deniz ambulansı ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi teknede gerçekleştirilen İ.K, daha sonra deniz ambulansına alınarak Bodrum Limanı'na ulaştırıldı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, ilçedeki özel bir hastaneye nakledildi.

Tedavisi sürdürülen İ.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.