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Muğla Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hayalet ağların temizlenmesi ve deniz temizliği etkinliği sırasında, Gündoğan Mahallesi açıklarında yüzmekte olan bir yunus sürüsü fark edildi.

Etkinliğe katılanlar, aralarında Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da bulunduğu protokol üyeleriyle birlikte yunusların gösterisini ilgiyle takip etti.

Sürü halinde hareket eden yunuslar, zaman zaman suyun üzerine çıkarak ve yeniden dalış yaparak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Bir süre bölgede dolaşan yunuslar, daha sonra açık denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu.