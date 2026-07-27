Yeniçağ Gazetesi
27 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Aktüel Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi

Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi

Oyuncu Aslı Turanlı ile iş insanı Taha Tatlıcı, yeni ilişkilerini Bodrum’da tatil yaparken gözler önüne serdi. Teknede romantik anlar yaşayan ve birbirlerini öpücüklerle seven ünlü çift, ilk kez objektiflere takıldı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi - Resim: 1

Oyuncu Aslı Turanlı ile iş insanı Taha Tatlıcı'nın yeni bir ilişkiye başladığı ve Bodrum'da tatil yaptığı kameralara yansıdı.

1 5
Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi - Resim: 2

Habertürk muhabiri Eren Gürel'in aktardığına göre; ikili, Bodrum'da gerçekleştirdikleri tekne tatilinde ilk kez objektif kameralarına takıldı.

2 5
Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi - Resim: 3

Teknede keyifli vakit geçiren çift, güvertenin ön kısmında güneşlenirken uzun süre sohbet etti.Bodrum’da demirledikleri teknenin ön tarafında baş başa güneşlenen çiçeği burnunda çift, uzun süre sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Birbirlerine olan samimi halleriyle dikkat çeken ikili, tatilin tadını doyasıya çıkardı.

3 5
Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi - Resim: 4

Tatil sırasında romantik dakikalar da yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklerle sevdi.

4 5
Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi - Resim: 5

Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı'nın aşk tatili objektiflere böyle yansıdı.

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro