Oyuncu Aslı Turanlı ile iş insanı Taha Tatlıcı'nın yeni bir ilişkiye başladığı ve Bodrum'da tatil yaptığı kameralara yansıdı.
Bodrum'da sürpriz aşk: Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı ilk kez birlikte görüntülendi
Oyuncu Aslı Turanlı ile iş insanı Taha Tatlıcı, yeni ilişkilerini Bodrum’da tatil yaparken gözler önüne serdi. Teknede romantik anlar yaşayan ve birbirlerini öpücüklerle seven ünlü çift, ilk kez objektiflere takıldı.Kaynak: Diğer
Habertürk muhabiri Eren Gürel'in aktardığına göre; ikili, Bodrum'da gerçekleştirdikleri tekne tatilinde ilk kez objektif kameralarına takıldı.
Teknede keyifli vakit geçiren çift, güvertenin ön kısmında güneşlenirken uzun süre sohbet etti.Bodrum’da demirledikleri teknenin ön tarafında baş başa güneşlenen çiçeği burnunda çift, uzun süre sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Birbirlerine olan samimi halleriyle dikkat çeken ikili, tatilin tadını doyasıya çıkardı.
Tatil sırasında romantik dakikalar da yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklerle sevdi.
Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı'nın aşk tatili objektiflere böyle yansıdı.