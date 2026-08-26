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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Burak Sitesi'nin yanında bulunan ve biçilmiş otların biriktirildiği otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye görevi yapan polis ekiplerinin durumu fark edip bildirmesi üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar çevre sakinleri de bahçe hortumları ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Biçilen ot yığınlarına sıçrayarak büyüyen alevler, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu çevre binalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.