Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Tatil için Bodrum'a gelen, yaşları 21 ile 24 arasında değişen 5 genç, akşam saatlerinde denize girmek ve bölgede gezmek amacıyla Bitez Mahallesi'ndeki Akvaryum Koyu'nun bulunduğu ormanlık alana yürüdü.

Havanın kararmasının ardından yollarını kaybeden gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri de denizden destek verdi.

Ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik alanda gece boyunca arama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda bulunan 5 genç, Bitez Limanı'na getirildi.

Burada ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAYBOLAN GENÇLERDEN AÇIKLAMA

Arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür eden Kutay Tacal, Akvaryum Koyu'na yüzmeye gittiklerini belirterek farklı bir yoldan dönmeye karar vermelerinin yanlış olduğunu söyledi.

Tacal, "Şarjlarımız çok azdı, fenerimiz de olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu, bizi çok iyi şekilde yönettiler." ifadelerini kullandı.