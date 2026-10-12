Bodrum açıklarında 10 Ekim saat 00.55'te, fiber teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-105) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli bölgeye geldi. Ekipler teknede, 5'i çocuk 15 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bodrum'da operasyon: 15 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı
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Muğla Bodrum'da Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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