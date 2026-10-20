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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı 79 yaşındaki Fatma Özer hayatını kaybetti.

Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu'nda meydana geldi. Gümbet'ten Bitez yönüne ilerleyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özer'e çarptı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 79 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, ölümle sonuçlanan kaza çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.