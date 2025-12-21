Bodrum Belediyesi, Bodrum Mandalin Hareketi ve Bitez Mahalle Muhtarlığı organizasyonuyla; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğinde, bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Bodrum Mandalin Festivali, Bitez Köy İçi’nde düzenlendi.

Coğrafi işaretli Bodrum Mandalini’nin eşsiz aromasını ve kokusunu tanıtmak, ekonomik değerini öne çıkarmak amacıyla organize edilen festival, mandalina bahçesindeki hasat şenliği ve kortej yürüyüşüyle başladı.Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin katıldığı hasat şenliği ve davul zurnalı kortejin ardından festival alanına geçildi. Bitez Muhtarlığı Halkoyunları ekibinin gösterisinin ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşmasını yapan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Dönen Özgüçlü, "Böyle güzel bir günde, mandaline destek olmak için burada olan, bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mandalinin Bodrum için önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Mandalinle var olmuş bir beldeden bahsediyoruz. 1930’lu yıllarda ilk mandalin fideleri buralara gelmiş, ilk mandalin fideleri dikilmiş. Daha sonra mandalin başta olmak üzere balıkçılık, süngercilik ve tarımla iç içe olan bir Bodrum. Ancak 1980’lerden sonra turizme yüzünü dönmüş, turizmle tarımı harmanlamış, turizmle o üreticinin, çiftçinin emeğini harmanlamış bir Bodrum’a dönüştük"

İlçede pandemiden sonra inşaat sektörünün hızla büyüdüğüne işaret eden Mandalinci, Bodrum Belediyesi olarak mandalinin eski değerine kavuşması için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizin, bölgemizin en önemli değerlerinden biri olan, coğrafi işaretli ürünümüz mandalinamızın festivalini yapmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Bu festivali ilçemize, mahallemize kazandırılmasını sağlayan başta Bitez Mahalle Muhtarımız olmak üzere, festival komitemize ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mandalina ile ürettiği gıda ürünlerini festivalde satan Gıda Mühendisi Ayça Öğet, "Mandalina bizim yöresel lezzetimiz, tescilli ürünümüz. Bodrum’da festivalini düzenlemek gerçekten onur ve gurur verici. Biz de lezzetlerimizle birlikte mandalinayı burada temsil etmeye çalıştık" dedi.

Festivalde halk oyunları gösterileri, mandalinalı ikramlar, satış stantları ve çocuklara yönelik aktiviteler yer aldı.

Mandalinli tatlar yarışması ile müzik etkinlikleri katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde stantlarda mandalinalı ürünlerin sınırlı olması dikkat çekti.