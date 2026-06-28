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Kaynak: İHA

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kruvaziyer turizminde yoğun günler geçirmeye başladı. Son olarak, dev yolcu gemisi Marella Discovery ilçeye gelerek limana yanaştı.

Malta bayrağı taşıyan, 264 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer gemisi Marella Discovery, sabahın erken saatlerinde Yunanistan’ın Thira Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı. Dev geminin getirdiği yolcuların büyük bir bölümünün İngiliz turistlerden oluştuğu bildirildi.

Gemide toplam 1760 yolcu ve 736 personel bulunuyor. Gün boyunca Bodrum yolcu limanında kalacak olan kruvaziyer gemisindeki turistlerin, ilçe merkezini ziyaret etmesi, tarihi ve turistik bölgeleri gezerek alışveriş yapması bekleniyor.

Marella Discovery, Bodrum'daki ziyaretini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde bir sonraki rotası olan Yunanistan’ın Heraklion Limanı’na doğru hareket edecek.