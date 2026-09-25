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Kaynak: AA

Aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüklerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, İnterpol Genel Sekreterliği'nin arama kayıtlarında bulunan T.A.E.'nin izini sürdü.

Şüphelinin, 6 ayrı dosyada "organize suç örgütü içerisinde yer almak" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Yakalanan T.A.E. hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçlaması kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.