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Kaynak: DHA / İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar mevkii açıklarında, üzerinde 2 yetişkin ve 2 çocuğun bulunduğu jet ski, şiddetli dalgalar ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ANNE SAĞ OLARAK KURTARILDI!

Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakınlarda seyreden bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı.

1 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Ekipler tarafından denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatılırken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında seyreden bir feribottakiler su yüzeyinde bir çocuğun hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan kız çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni bulunan çocuğun alabora olan jet skideki ailenin kızı olduğu değerlendiriliyor.

KAYBOLAN BABA VE ÇOCUK ARANIYOR!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, kaybolan baba ve diğer kız çocuğunu bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.