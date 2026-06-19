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Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum genelinde sürdürülen içme suyu altyapı yatırımlarında son aşamaya gelindi. Vatandaşlara kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırmak hedefiyle yürütülen projeleri, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül sahada inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda hız kazanan projelerin mevcut durumu detaylıca değerlendirildi. İncelemeler kapsamında Genel Müdür Yılmaz Şengül, ilk olarak Torba Mahallesi’nde yapımı yeni tamamlanan manevra odası ile mekanik ekipmanları kontrol etti. ardından Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan, Kuzey İsale Hattı’na su aktarımı gerçekleştirecek depo ve mekanik imalatları yerinde denetledi.

İnşası tamamlanan tesislerin işletmeye alınmasından hemen önce yürütülen bu kontrollerin, sistemin güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Projelerin tamamen hizmete girmesiyle birlikte, Bodrum Yarımadası genelindeki içme suyu arzının çok daha güçlü, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağı vurgulandı.