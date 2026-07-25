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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı düzensiz göçün önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma yürüttü.

Fiziki ve teknik takip sonucunda harekete geçen ekipler, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisi ile Bitez Akvaryum Koyu girişindeki belirlenen adreslere eş zamanlı iki operasyon düzenledi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.H.P., S.A., F.Y., M.A., A.A., M.C. ve M.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.