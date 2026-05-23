Kaza, saat 10.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İ.B. yönetimindeki 48 LT 644 plakalı otomobil, istasyondan çıkış yaptığı sırada Doğacan D.D.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAĞIŞ KAZAYI GETİRDİ: ARAÇ AĞACA ÇARPTI

Aynı gün sabah saatlerinde Mazıköy Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer kazada ise Selin K. idaresindeki 48 AYP 799 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ