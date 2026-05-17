Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı cami imamı yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre H.K. yönetimindeki motosiklet, Yeni Hastane Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında yolun karşısına geçmeye çalışan Yakaköy Camii İmamı Metin Suntay’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Yaklaşık 50 metre sonra durabilen motosikletin sürücüsü ile ağır yaralanan Metin Suntay için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Metin Suntay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.