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Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki 48 T 6534 plakalı taksi ile Murat Y'nin kullandığı 48 AVF 466 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİLER

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gülistan V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak iki yaralı da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve taksinin metrelerce savrulduğu, taksinin yol kenarındaki bir direğe çarparak devrildiği, motosikletin ise asfalt üzerinde sürüklendiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.