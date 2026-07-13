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Kaynak: DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde denizde görülen sintine kirliliği üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı. Bu kapsamda yarımada genelindeki tekneler ve kooperatifler, 'Evrakta sahtecilik', 'Dolandırıcılık' ve 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçlamalarıyla incelemeye alındı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde, dün denize girenler, su yüzeyinde oluşan köpüklenme ve sintine atıkları nedeniyle denizin renginin değiştiğini gözlemledi. Denizden çıkan vatandaşlar, olayla ilgili ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, açıkta demirli teknelerin sintinelerini mevzuata uygun şekilde boşaltıp boşaltmadıkları araştırılırken, yarımada genelindeki tüm tekneler ile kooperatifler de denetime alındı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, 'Evrakta sahtecilik', 'Dolandırıcılık' ve 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.