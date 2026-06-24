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Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temiz denizler ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla yürütülen geleneksel su altı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bodrum Belediyesi tarafından 12 yıldır kesintisiz olarak "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla organize edilen ve her hafta farklı bir bölgede uygulanan deniz dibi temizliği etkinliğinin son adresi Gümüşlük Mahallesi oldu.

Gümüşlük'teki temizlik operasyonu, Bodrum Belediyesi personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers gönüllü dalış topluluğu tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Denizin derinliklerine inen profesyonel ve gönüllü dalgıçlar, kısa sürede yaklaşık 250 kilogram ağırlığında atık malzemeyi su yüzeyine çıkarmayı başardı.

Su altından çıkarılan malzemelerin çeşitliliği dikkat çekti. Toplanan çöpler arasında yoğunluklu olarak tek kullanımlık cam ve plastik şişeler, metal parçaları ile balıkçılık faaliyetlerinden kalan malzemeler yer aldı. Çıkarılan atıklar arasında en çok şaşkınlık yaratan nesne ise bir güneş paneli oldu.

Deniz ekosistemini korumak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına su altından çıkarılan tüm atıklar ilk olarak Gümüşlük sahilinde sergilenerek vatandaşlara gösterildi. Sahildeki sergileme işleminin tamamlanmasının ardından atıklar, geri dönüşüm ve bertaraf süreçleri için Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Candan Topdemir ile İlknur Ülküm Seferoğlu ile belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşların da katıldığı etkinlik, 1 Temmuz'da Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.