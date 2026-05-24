Muğla’nın Bodrum ilçesinde çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi ile Eko Miras ekibine bağlı dalgıçlar, Bitez Sahili’nde kapsamlı bir deniz dibi ve kıyı temizliği çalışması yürüttü. "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, çevre kirliliğine dikkat çekildi.

2,5 TON KATI ATIK ÇIKARILDI

Ekiplerin yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda denizden ve sahilden tonlarca çöp toplandı. Doğaya zarar veren atıklar arasında; araç lastikleri, valizler, plastik malzemeler ve cam şişeler başta olmak üzere toplam 2,5 ton katı atık su yüzeyine çıkarılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

SU ALTINDA "ÇÖKERTME" EŞLİĞİNDE ZEYBEK

Temizlik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, denizin metrelerce altında renkli ve sıra dışı anlar yaşandı. Görevli dalgıçlar, Ege kültürünün simge ezgilerinden olan "Çökertme" türküsü eşliğinde su altında zeybek oynadı. Dalgıçların su altındaki bu keyifli ve estetik performansları, su altı kamerası tarafından anbean görüntülendi.