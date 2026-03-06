Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’nde deniz suyunun çekilmesiyle Myndos Antik Kenti’ne ait olduğu değerlendirilen tarihi sur kalıntıları ortaya çıktı.

Antik dönemde Mindos olarak bilinen bölgede her yıl belirli dönemlerde yaşanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi yapıları görünür hale getiriyor.

Milattan Önce 4. yüzyıla tarihlendiği belirtilen ve Tavşan Adası’na kadar uzanan sur duvarları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

ZİYARETÇİLER İLGİ GÖSTERDİ

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi yapıların çevresinde vatandaşlar ve tatilciler yürüyerek sur kalıntılarına kadar ilerledi.

Ziyaretçiler, antik surların yanında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Yaklaşık 20 yıldır Gümüşlük’te yaşayan Adem Gültepe, bölgede her yıl mart ayında benzer bir su çekilmesi yaşandığını söyledi.

Gültepe, deniz çekildiğinde “Kral Yolu” olarak bilinen antik geçidin ortaya çıktığını ve bu manzarayı görmek isteyenlerin bölgeye geldiğini ifade etti.