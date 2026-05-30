Elazığ'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın bodrum bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte apartman yoğun dumanla kaplandı.

HAMİLE KADIN DA ETKİLENDİ

Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, dumandan etkilenen 1'i hamile kadın olmak üzere toplam 4 kişi için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.