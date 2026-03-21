Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir marinada demirli halde bulunan motoryatların birinde yangın meydana geldi.

Yangın bitişiğindeki diğer 4 motoryata sıçradı. 5 motoryat yanarken karadan itfaiye ve denizden kıyı ekipleri yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor.

Yangın, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir marinada bağlı bulunan motoryatta çıktı. Marina içerisinde buluna bir motoryatta henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler bitişiğindeki diğer 4 motoryata sıçradı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan itfaiye denizden de römorklar yardımıyla söndürme işlemi başladı. Boyutları ortalama 20 metre olan 5 motoryattaki yangının söndürülmesi için aralıksız olarak çalışmalar devam ediyor.