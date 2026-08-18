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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir apart otelin avlusunda bulunan tek katlı müştemilatta klima arızası nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında müştemilat ve içerisindeki eşyalar büyük hasar gördü.

Olay, Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin avlusunda yer alan tek katlı müştemilatın klima iç ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yapıyı kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere yoğun müdahalede bulunarak yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürme işleminin ardından alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otel sahibi tarafından kullanıldığı öğrenilen tek katlı yapının yangın sonrası büyük çapta hasar aldığı ve içerisindeki ev eşyalarının tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.