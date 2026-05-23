Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar, ilçede büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Tatilcilerin akınıyla birlikte kent girişinde ve merkezdeki ana arterlerde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Özellikle ilçenin en hareketli noktalarından olan Gümbet, Bitez ve Ortakent kavşakları başta olmak üzere, ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, son 24 saat içerisinde Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 20 bine ulaştı.

EMNİYET VE JANDARMA SAHAYA İNDİ

Yaşanan olağanüstü yoğunluk üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri teyakkuza geçti. Kontrol noktalarındaki denetimlerini sıklaştıran ekipler, trafiğin kilitlendiği kavşaklarda ulaşımı kontrollü ve akıcı hale getirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı: Kontrol noktalarında önlemlerin artırıldığını belirten yetkililer, sürücülerin kavşaklarda sabırlı olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uymalarını önemle rica etti.