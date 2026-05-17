Bodrum’da cip restorasyonu yapan baba ve oğul, 4 aylık hummalı bir çalışma sonunda hurdadan ayağa kaldırdıkları 1952 model pembe cipi, görkemli bir çeyiz töreniyle gelin adayına hediye etti. Bodrum sokaklarında çekici üzerinde taşınan pembe cip, vatandaşların ilgi odağı oldu.

4 AYLIK EMEK, 74 YILLIK MİRAS

Konacık Mahallesi’nde cip restorasyonu üzerine faaliyet gösteren Murat Taşlıdağ ve oğlu Saltuğ Taşlıdağ, aile mesleklerini unutulmaz bir düğün hediyesine dönüştürdü. Saltuğ Taşlıdağ, müstakbel eşi Ece Demirkıran’a sürpriz yapmak amacıyla hurda halindeki 1952 model bir aracı atölyeye aldı.

Babasıyla birlikte yaklaşık 4 ay süren bir restorasyon sürecinin ardından araç; hem teknolojik olarak modernize edildi hem de gelinin en sevdiği renk olan pembeye boyanarak özel detaylarla süslendi.

ÇEYİZ KONVOYUNDA "VİNÇLİ" SÜRPRİZ

Bodrum’un geleneksel çeyiz götürme merasimi, bu kez modern ve klasik dokunuşları bir araya getirdi. Gümüşlük Mahallesi'ndeki kız evine doğru yola çıkan konvoyda dikkat çeken detaylar şunlardı:

Vinç yardımıyla yüklenen bir çekici üzerinde taşındı. Çeyizlerin bir kısmı geleneklere uygun olarak deve üzerinde taşındı. Davul zurna eşliğinde ilerleyen renkli konvoyu vatandaşlar ilgiyle izledi.

"BAŞKAN CİP'İN GELİNİNE CİP YAKIŞIR"

Törende konuşan müstakbel damat Saltuğ Taşlıdağ, 1952 model aracı 2026 şartlarına uyarladıklarını belirterek, "Babamla birlikte eşim için özel olarak hazırladık. Bodrum’un yöresel adetlerini bu özel hediyeyle birleştirdik" dedi.

Baba Murat Taşlıdağ ise 8 yıldır Bodrum’da yaşadıklarını ifade ederek, işletmelerinin sloganına atıfta bulundu:

"Firmamızın ismi 'Başkan Cip'. Biz de 'Başkan Cip'in gelinine de cip yakışır' mottosuyla bu hediyeyi hazırladık. Çok mutluyuz."

GELİN ADAYI MUTLULUKTAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çekici üzerindeki pembe cipi ve deve üzerindeki çeyizleri gören gelin adayı Ece Demirkıran, yaşadığı büyük mutluluğu dile getirerek nişanlısı ve kayınpederine teşekkür etti. Renkli görüntülere sahne olan tören, canlı müzik eşliğinde yapılan eğlence ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.