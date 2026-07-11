İYİ Parti Bodrum İlçe Teşkilatı'nın Bodrum Meydanı'nda düzenlediği Aşure Günü etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşure, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı ile Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Bodrum Meydanı'nda düzenlenen Aşure Günü etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Atiye Banu Güney, Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Konday ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ve eşi Pervin Horasan Ergun katıldı.

Milletvekili Metin Ergun ve eşi Pervin Horasan Ergun da kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Ergun çifti, yoğun ilgiyle karşılanırken, etkinlik boyunca sıcak ve samimi görüntüler oluştu.

Bodrumluların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin önemine vurgu yapıldı. Vatandaşlar, bu anlamlı etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

İYİ Parti Bodrum İlçe Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği etkinlik, toplumun ortak değerlerini yaşatan ve birlik beraberlik duygularını güçlendiren örnek bir organizasyon olarak takdir topladı. Bodrum Meydanı'nda oluşan sıcak atmosfer ve vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler, etkinliğin amacına ulaştığını bir kez daha ortaya koydu...

Bodrum İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Onur Şahbaz

Muğla yönetim kurulu üyesi eski Bodrum İYİ Parti ilçe Başkanı Nilay Konday (solda) Muğla Milletvekili Metin Ergun eşi Pervin Horasan Ergun ile.