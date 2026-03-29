Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası’nın destekleriyle Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen festival, ikinci gününde de devam etti. Davul ve zurna eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.



Festival alanında ilk olarak Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı stantları gezdi. Vali Akbıyık şeflerle birlikte mutfak standına girerek yöresel otlarından yapılan yemeğe yardım etti. Ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci alana gelerek incelemelerde bulundu.

Festivalde 325 stant yer aldı. Acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu gibi Bodrum’a özgü otlar sergilendi.



Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla ve Bodrum’un yeryüzünün cenneti olduğunu ifade ederek, "Burada sadece dünyanın en güzel denizi ve güneşi yok; aynı zamanda birçok derde şifa olan envaiçeşit otu var. Turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz; faaliyetlerin sadece deniz, kum ve güneşe sıkışmasını istemiyoruz. Bodrum; gastronomisiyle, spor ve sağlık turizmiyle, mandalinası ve acı otuyla dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biridir. Mart ayında 100 bin kişinin bu festival için bir araya gelmesi, turizm adına müthiş bir değerdir. Modern dünyada insanlar artık doğaya dönüyor. Bizim bu değerlerimize ve çevremize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu güzel organizasyondan dolayı OYDER’i, belediyelerimizi ve kaymakamlığımızı tebrik ediyorum. Bugün bereket yağıyor; barajlarımız doluyor. İnşallah bu yıl su sıkıntımız olmayacak; sebzemiz, meyvemiz ve otumuz bol olacak" dedi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise konuşmasında şunları söyledi: "Arkadaşlar, öncelikle bu seneki 7. Acı Ot Festivali’nde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Doğanın bereketini, emeğin değerini ve kültürümüzün zenginliğini ortaya koyan bu festivalde misafirlerle birlikte olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Bu festivalin organize edilmesinde emeği geçen başta OYDER başkanımız olmak üzere muhtarlarımıza, belediyelerimize ve tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Acı ot; kültürümüzün, mutfağımızın en önemli değeri. Bugün doğadan toplanan bu şifalı otlar halkımıza ve misafirlerimize tanıtılmakta, ikram edilmekte. Bu kültürün yaşatılması çok önemli. Bodrum ilçemiz tarihi ve deniziyle olduğu kadar, doğasının sunduğu şifalı bitkileriyle de çok önemli bir merkez. Özellikle gastronomi turizminin önem kazandığı bu dönemde, Bodrum’un şifa ve lezzet destinasyonu olması için bu etkinliklerin kritik olduğunu düşünüyoruz. Bodrum, 12 ay boyunca festivallerin yapıldığı bir şehir olmalı. Mandalina Festivali, Boat Show, Bodrum Cup ve Balık Festivali gibi etkinliklerle bu vizyonu gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 320’den fazla stant kurulmuş durumda ve 100 bine yakın misafir bekliyoruz. Bu festivaller sayesinde sezonu erken başlatarak ilçemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz."

Gün boyu süren etkinliklerin ardından festivalin, akşam saatlerinde düzenlenecek konser programıyla sona ereceği bildirildi.