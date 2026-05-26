Edinilen bilgiye göre, Muğla'da Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kayıt dışı ve yetkisiz yolcu taşımacılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını arttırdı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen fiziki takip ve denetimlerde, 4 otomobil sürücüsünün "korsan taksi" olarak tabir edilen yöntemle usulsüz taşımacılık yaptığı belirlendi.

Suçüstü yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

Uygulama kapsamında, yetkisiz taşımacılıkta kullanılan 4 otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan sürücülerin ehliyetlerine ise 30’ar gün süreyle el konuldu.