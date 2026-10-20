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Kaynak: İHA

Bodrum'un eşsiz koylarında gerçekleştirilen e-foil etkinliği, su sporlarının yenilikçi ve hızlı gelişen branşlarından birine ev sahipliği yaptı. Elektrikli motor mekanizmasıyla su yüzeyinde kesintisiz yükselerek ilerleyen e-foil tahtaları, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve Türkiye'den katılan sporcular, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

BODRUM MOTOSİKLET KULÜBÜ DESTEK VERDİ

E-Foil Racing League ekibinin titiz planlamasıyla hayata geçirilen organizasyonda, yarışmacılar deniz üstü araçlarıyla zorlu ve keyifli bir parkurda kozlarını paylaştı. Bodrum Motosiklet Kulübü (BMK) de organizasyonda resmi görev üstlenerek saha ve lojistik koordinasyonuna katkı sundu. Kulüp yetkilileri, ilçede spor kültürünü ve dayanışmayı güçlendiren bu tür uluslararası etkinliklerin önemine vurgu yaparak projede emeği geçen ekibe ve sponsorlara teşekkürlerini iletti.