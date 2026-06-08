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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm sezonu nedeniyle yürürlüğe giren "inşaat yasağı" kurallarına uymayan firmalara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Zabıta ekiplerinin yarımada genelinde gerçekleştirdiği incelemelerde, yasağı ihlal eden 271 firmaya milyonlarca liralık idari para cezası kesildi.

ŞANTİYELER VE BETON MİKSERLERİ YAKIN MARKAJDA

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi doğrultusunda turizm sezonunun huzur ve konfor içinde geçmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yasağın başladığı tarihten bu yana yapılan sıkı takiplere takılan ve kuralları ihlal ederek gürültü ve çevre kirliliğine yol açan 196 inşaat şantiyesi ile, 75 beton firması aracına (mikser ve pompa) suçüstü yapılarak yasal işlem uygulandı.

TOPLAM CEZA 2.4 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen toplam 271 işletme ve araca, Bodrum Belediyesi Encümeni kararıyla 2 milyon 481 bin 861 lira idari para cezası kesildi.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, turizm sezonu boyunca ilçedeki sessizliğin ve huzur ortamının korunması adına denetimlerin yasağın sona ereceği 15 Ekim tarihine kadar 7/24 esasıyla ve aralıksız olarak devam edecek.