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Kaynak: DHA

Rus iş insanından Bodrum’a her girişinde 2 bin euro talep edildiği ihbarı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi.

İhbarın ardından seri numaraları alınan paralar hazırlandı. Paraların liman başkanı Tuncay Aydın'a teslim edilmesiyle birlikte operasyon gerçekleştirildi.

SERİ NUMARALARI ALINAN PARALAR TESLİM EDİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Rus iş insanından talep edildiği belirtilen 2 bin euro suçüstü operasyonunda kullanıldı.

Seri numaraları önceden alınan paraların liman başkanı Aydın'a teslim edilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

SUÇÜSTÜ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Paraların teslim edilmesiyle birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçüstü operasyonu gerçekleştirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.