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Kaynak: AA / İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasında 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçede görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından denizde düzensiz göçmen hareketliliği tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

FİBER TEKNEDE 8 GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan fiber teknede yapılan kontrollerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda teknede bulunan 1 kişi ise göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

YÜZEREK YUNANİSTAN’A GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Ekiplerin çalışmaları sırasında ayrıca yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalıştığı belirlenen 2 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.