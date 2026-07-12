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Kaynak: AA

Thira Limanı’ndan gelen Malta bayraklı 264 metrelik “Marella Discovery”, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu İngiliz 1763 yolcu ile 745 personel bulunduğu öğrenildi. Geminin akşam saat 18.00’de Heraklion Limanı’na hareket edeceği belirtildi.

SEZONUN İLK SÜRPRİZİ

Bodrum’a bu sezon ilk kez gelen Fransa bayraklı 142 metrelik “Le Boreal” de sabah saatlerinde limana demirledi. Patmos Limanı’ndan gelen gemide çoğunluğu Fransız 224 yolcu ve 151 personel yer aldı. Lüks kruvaziyerin saat 17.00’de Kos Limanı’na hareket edeceği bildirildi.

TURİSTLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

Pasaport işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı. Çarşıda alışveriş yapan ziyaretçiler, Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını gezerek günü değerlendirdi.