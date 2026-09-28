Santorini Limanı'ndan yola çıkan 285 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne bağlandı.
ABD vatandaşlarının yer aldığı gemide, toplam 1952 yolcu ve 797 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Bodrum'da geçirecekleri sürenin ardından turistik ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmesi beklenen yolcuların, ilçe ekonomisine hareketlilik katması öngörülüyor.
"Oosterdam", Bodrum'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket etmek üzere ilçeden ayrılacak.