Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer gemisi turizminde hareketli günlerinden birini yaşadı. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne bugün iki kruvaziyer gemisi yanaşırken, ilçeye toplam 836 yolcu geldi.

Bahama bayraklı Emerald Azzurra, Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan Bodrum’a ulaştı. 110 metre uzunluğundaki lüks kruvaziyerde çoğunluğu ABD vatandaşı 95 yolcunun yanı sıra 76 personel bulunuyor. Geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edeceği belirtildi.

Palau bayraklı Astoria Grande de Pire Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a geldi. 193 metre uzunluğundaki gemide ağırlıklı olarak Rus yolcular bulunuyor.

Gemide 741 yolcu ve 397 mürettebat yer alıyor. Astoria Grande’nin de akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılarak Antalya Limanı’na gitmesi planlanıyor.

Gümrük işlemlerini tamamlayan turistler, kruvaziyer gemilerinden ayrılarak Bodrum ilçe merkezine yöneldi.

Turistler, kent merkezindeki çarşıları dolaşırken tarihi ve turistik noktaları da ziyaret ederek ilçeyi keşfetti.