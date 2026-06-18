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Kaynak: İHA

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum, deniz turizminde hareketli bir gün yaşıyor. Sabah saatlerinde Mykonos Limanı'ndan hareket eden Malta bayraklı, 295 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer gemisi "Mein Schiff 5", Bodrum Limanı'na demirledi. Ağırlıklı olarak Alman uyruklu turistlerin seyahat ettiği gemide, toplam 2 bin 450 yolcu ve 906 personel bulunuyor. Dev geminin akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Heraklion Limanı’na doğru hareket edeceği öğrenildi.

Aynı gün limana yanaşan bir diğer gemi ise Fransa bayraklı "Le Bougainville" oldu. Patmos Limanı'ndan gelen 131 metre uzunluğundaki kruvaziyer, limana güvenle yanaştı. Çoğunluğu Amerikalı turistlerden oluşan gemide 133 yolcu ile 119 personelin yer aldığı bildirildi. Le Bougainville'in akşam saatlerinde Bodrum’dan demir alarak Kos Limanı’na doğru yola çıkacağı belirtildi.

Gemi turu kapsamında Bodrum'a ayak basan toplam 2 bin 583 turist, işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Yabancı turistlerin gün boyunca ilçe merkezinde vakit geçireceği, Bodrum'un tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını ziyaret ederek alışveriş yapacağı kaydedildi.