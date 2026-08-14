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Kaynak: AA

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil ilçesi Bodrum, kruvaziyer turizmi kapsamında dev bir gemiyi daha ağırladı. Palau bayrağını taşıyan 193 metre boyundaki Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, rotasını ilçeye çevirerek yolcu limanındaki iskelede bağlama yaptı.

Marmaris rotasından gelerek Bodrum’a ulaşan dev kruvaziyerde, ağırlıklı olarak Rus uyruklu kişilerden oluşan 398 tatilcinin yanı sıra 409 mürettebatın yer aldığı bildirildi.

Gümrükteki geçiş prosedürlerinin tamamlanmasının akabinde limandan çıkış yapan yabancı konuklar; Paşatarlası ve Kumbahçe sahil şeridini, Bodrum çarşısını ile bölgedeki tarihi ve kültürel noktaları ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, kruvaziyerin Bodrum’un ardından Antalya’ya doğru seyredeceği öğrenildi.