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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'nın iskelesine geldi.

Marmaris Limanı'ndan gelen gemide, çoğu Rus 2 bin 40 yolcu ile 1051 personel yer aldı.

Mikonos Limanı ziyareti sonrasında rotasını Bodrum'a çeviren Bahamalar bayraklı 277 metrelik "Scarlet Lady"de ise çoğu ABD'li 2 bin 585 yolcu ile 1144 personel oluyor.

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan gitti.

"Aroya"nın bir sonraki durağının Kaş, "Scarlet Lady"nin ise Santorini Limanı olacağı belirtildi.