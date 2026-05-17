Malta bayraklı 264 metre boyundaki Marella Discovery sabah saatlerinde Yunanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi.

Akşam saatlerinde Girit Adası’na doğru gidecek olan gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere bin 783 yolcu ile 733 personel yer alıyor.

İlçeye gelen diğer gemi ise Bahama bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azzurra oldu. Sabah saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan Bodrum’a gelen kruvaziyer, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı’na gidecek.

Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 77 yolcu ile 75 personel yer aldığı belirtildi.