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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların Bodrum ve Yatağan'da konakladığı apart ile ikametlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 12 kilo 918 gram esrar, satışa hazır 114 parça halinde 57 gram kokain, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1405 dolar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.