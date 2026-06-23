Oksijen Gazetesi'nden Baran Can Sayın, Akdeniz çanağındaki 25 tatil destinasyonunda yer alan 4 ve 5 yıldızlı tam 847 otelin fiyatlarını kuruşu kuruşuna inceleyerek detaylı bir rapora imza attı. 4 kişilik bir ailenin 3 gece 4 günlük konaklama ve THY uçuş maliyetlerinin hesaplandığı dev araştırmaya göre, toplumdaki "yurt dışı daha ucuz" algısının boş bir şayia olmadığı resmen kanıtlandı. En ucuz tatil 84 bin lirayla Mısır Sharm El Sheikh’te yapılırken, aynı tatilin maliyeti Bodrum’da neredeyse 5 katına fırlayarak 387 bin liraya ulaştı.

Yaz mevsiminin gelmesi ve tatil sezonunun resmen açılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş bütçesine uygun bir tatil beldesi arayışına girdi. Ancak Türkiye’deki fahiş fiyat artışları nedeniyle yerli turistin kendi ülkesinde tatil yapmasının imkansız hale geldiği, yurt dışı seçeneklerinin çok daha ekonomik olduğu tezi son dönemin en büyük tartışma konusu oldu. Oksijen Gazetesi'nden Baran Can Sayın, bu can yakıcı soruya doğrudan net bir yanıt bulmak amacıyla geniş bir veri tabanını filtreleyerek, 8'i Türkiye'de olmak üzere 25 farklı tatil beldesindeki toplam 847 tesisin fiyat bilgilerini topladı ve her belde için ortalama değerleri hesapladı.

BARAN CAN SAYIN: "TOPLUMDAKİ ALGI BOŞ BİR ŞAYİA DEĞİL, RESMEN KANITLANDI!"

Gerçekleştirdiği bilimsel metodolojiyi ve otel filtreleme detaylarını aktaran gazeteci Baran Can Sayın, elde ettiği sonuçların acı gerçekliğini şu çarpıcı sözlerle ve alıntılarla gözler önüne serdi: "Çıkan sonuç, toplumdaki algının boş bir şayia olmadığını açığa çıkarıyor. Mısır, en ucuz tatil yapılabilecek yer. Sharm El Sheikh’te 83 bin 399 liraya uçak biletleri ve konaklama dahil tatil yapmak mümkün. Oysa Bodrum’da tatilin maliyeti bu meblağın neredeyse beş katı: 386 bin 521 lira." Sayın, hesaplamaları yaparken 2’si yetişkin, 2’si ise ücrete tabi 2-12 yaş aralığında çocuk olmak üzere 4 kişilik bir aileyi baz aldıklarını, hotels.com üzerinden sadece kahvaltı paketi sunan tesisleri tarayarak bir standarda ulaştıklarını belirtti.

RESMİ VERİLER DE DOĞRULADI: TÜRK TURİST AKIN AKIN YURT DIŞINA KAÇIYOR

Yazısında Türkiye İstatistik Kurumu ve resmi turizm verilerine de dikkat çeken Sayın, yerli turistin kendi vatanından adeta aforoz edildiğini rakamlarla kanıtladı.

2026 yılının ilk çeyreğinde turizm gelirlerinin çeyreklik bazda yüzde 4.2 artışla 9.9 milyar dolara çıktığını ve turistlerin kişi başı ortalama harcamasının 1047 dolarla rekor kırdığını belirten yazar, madalyonun diğer yüzünü şu verilerle ifşa etti: "Ancak geçen yılın aynı çeyreğine göre yurt dışına giden Türklerin oranı da yüzde 13.1 arttı ve 2.9 milyon oldu. Türk turistlerin yurt dışında kişi başı harcaması 758 dolar. Tüm bu veriler, aslında epeydir konuşulan yurt dışında tatilin Türkiye’den daha ucuza mal olduğu savını destekler nitelikte."