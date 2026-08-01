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Kaynak: DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir organize suç örgütünün yöneticisi ve üyeleriyle birlikte eylem hazırlığında olduğu yönündeki bilgiler üzerine, şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Ç.Ç. ve R.E.'yi konakladıkları odada yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilere ait dijital materyallerin incelenmesi sonucu; örgüt yöneticisinin talimatıyla farklı illerdeki işletmelerden maddi menfaat temin edilmeye çalışıldığı, sağlanamaması halinde ise silahlı eylem planlandığı belirlendi. Ayrıca, muhtemel eylemler için araç, silah, mühimmat ve çelik yelek teminine ilişkin yazışmalar da ortaya çıkarıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen M.M.Y.'yi İstanbul'da, O.Z. ve B.A.'yı ise İzmir'de düzenlenen operasyonlarla yakalayarak Bodrum’a getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ve R.E. tutuklanırken, O.Z., B.A. ve M.M.Y. ise serbest bırakıldı.