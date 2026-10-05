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Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi hareketliliği hız kesmeden sürüyor. İlçeye "Renaissance" ve "Marella Discovery" isimli dev yolcu gemileriyle toplam 2 bin 888 turist geldi.

Kuşadası Limanı’ndaki rotasını tamamladıktan sonra Bodrum'a geçen Bermuda bayraklı, 219 metre uzunluğundaki "Renaissance" limana yanaştırıldı. Dev gemide çoğunluğu Fransız turistlerden oluşan 1127 yolcu ile 527 personelin yer aldığı belirtildi.

İNGİLİZ VE FRANSIZ TURİSTLER KENTİ GEZDİ

Günün ikinci kruvaziyeri ise Patmos Limanı’ndan gelen Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery" oldu. İlçeyi ziyaret eden dev gemide çoğunluğu İngiliz olan 1761 yolcu ile 742 personelin bulunduğu öğrenildi.

Gümrük ve kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrılan turistler, Bodrum'un tarihi mekanlarını ve turistik noktalarını gezerek alışveriş yaptı.

Günübirlik ziyaretlerini tamamlayan gemilerden "Renaissance"ın bir sonraki durağı Yunanistan'ın Patmos Limanı, "Marella Discovery"nin ise Rodos Adası olacak.