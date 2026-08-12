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Kaynak: AA

Bodrum Limanı'na İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "AIDAblu" ile Bahama bayrağını taşıyan 152 metrelik "Vidanta World's Elegant" demirledi.

Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen "AIDAblu"nun 2 bin 597 yolcu ve 649 personel taşıdığı belirtildi. Geminin akşam saatlerinde rotasını Heraklion Limanı'na çevireceği bildirildi.

Diğer kruvaziyer "Vidanta World's Elegant"ta ise 149 yolcu ve 193 personelin bulunduğu aktarıldı. Geminin Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na gideceği kaydedildi.

Kruvaziyerlerden ayrılan turistler, Bodrum'un tarihi mekanları ile turistik noktalarını gezerek ilçeyi keşfetti.