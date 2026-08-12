Bodrum Limanı'na İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "AIDAblu" ile Bahama bayrağını taşıyan 152 metrelik "Vidanta World's Elegant" demirledi.

Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen "AIDAblu"nun 2 bin 597 yolcu ve 649 personel taşıdığı belirtildi. Geminin akşam saatlerinde rotasını Heraklion Limanı'na çevireceği bildirildi.

Bodrum Limanı'nda hareketlilik: 2 kruvaziyer, 2 bin 746 yolcu - Resim : 1

Diğer kruvaziyer "Vidanta World's Elegant"ta ise 149 yolcu ve 193 personelin bulunduğu aktarıldı. Geminin Bodrum'un ardından Mikonos Limanı'na gideceği kaydedildi.

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Kruvaziyerlerden ayrılan turistler, Bodrum'un tarihi mekanları ile turistik noktalarını gezerek ilçeyi keşfetti.